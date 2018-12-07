SANTA MARIA DI LICODIA: IN CARCERE PER FURTO AGGRAVATO

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato il 27enne Luigi BELLISSIMO, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Enna.L’uomo, già condannato dai giudici per il co...

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato il 27enne Luigi BELLISSIMO, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Enna.

L’uomo, già condannato dai giudici per il concorso in furto aggravato, reato commesso a Centuripe (EN) il 14 luglio 2014, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente ad anni 3 e mesi 1 di reclusione.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.