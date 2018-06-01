SANTA MARIA DI LICODIA: INCENDIO IN TERRENO, A FUOCO PURE UN AUTO
Nel pomeriggio di oggi, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, è intervenuta per lo spegnimento di un incendio sviluppatosi in un terreno a Santa Maria di Licodia, in località S...
A cura di Redazione
01 giugno 2018 21:32
Nel pomeriggio di oggi, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, è intervenuta per lo spegnimento di un incendio sviluppatosi in un terreno a Santa Maria di Licodia, in località Strada del Lupo.
Nell"incendio è rimasta coinvolta anche l'autovettura del proprietario del terreno.
L'intervento dei vigili del fuoco e valso anche a salvare la vita ad alcuni cani ed alcuni gatti che erano rimasti intrappolati dal fuoco.
