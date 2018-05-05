95047

SANTA MARIA DI LICODIA: Incendio nel deposito di un supermercato

05 maggio 2018 19:41
Paura questo pomeriggio a Santa Maria di Licodia, per l'incendio divampato nei locali deposito, del supermercato di via Aldo Moro.
Secondo una prima ricostruzione, probabilmente a causa di un malfunzionamento elettrico.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Paternò e Catania, che hanno spento il rogo e liberato i locali dal denso fumo che si è propagato in tutto il piano della struttura.

IN AGGIORNAMENTO

