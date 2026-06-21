Santa Maria di Licodia, incidente in rotatoria: due scooter coinvolti e due feriti

Uno dei due giovani è stato trasportato all’ospedale di Biancavilla con alcune fratture, mentre l’altro ha riportato solo escoriazioni.

SANTA MARIA DI LICODIA – Incidente stradale nella tarda serata di oggi nella rotonda di via Aldo Moro, dove si è verificato uno scontro tra due scooter.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 22:15. Per cause ancora in fase di accertamento, i due mezzi si sarebbero urtati all’interno della rotatoria.

A rimanere feriti sono stati due giovani. Uno dei due è stato trasportato all’ospedale di Biancavilla con alcune fratture, mentre l’altro ha riportato soltanto escoriazioni e non sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi, mentre i Carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La viabilità nella zona ha subito lievi rallentamenti durante le operazioni di soccorso.

Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire con precisione le cause dell’incidente.