SANTA MARIA DI LICODIA: INCIDENTE STRADALE, NELLO SCONTRO L’AUTO FINISCE SULL’ALTRA

Incidente stradale fortunatamente senza gravi feriti oggi pomeriggio a Santa Maria di Licodia.Il sinistro si è verificato intorno alle 16 in via Alcide De Gasperi.Per cause non note si è verificato un...

Il sinistro si è verificato intorno alle 16 in via Alcide De Gasperi.

Per cause non note si è verificato un impatto frontale che ha coinvolto una Fiat Panda ed una Lancia Y, quest’ultima, a seguito dello scontro, è andata a finire la sua corsa sull'altro mezzo.

Tanto spavento per i conducenti delle due autovetture.

Sul posto gli uomini della Polizia Municipale locale per gestire il traffico ed effettuare i dovuti rilievi.