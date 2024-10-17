SANTA MARIA DI LICODIA. INTIMIDAZIONI A IMPRENDITORE: CASA BRUCIATA, CANI UCCISI E ULIVI ABBATTUTI

La casa dell'azienda agricola bruciata dalle fiamme, due cani uccisi e sventrati, quindici alberi d'ulivo abbattuti con una motosega e colpi d'arma da fuoco esplosi in diversi punti della sua azienda....

Sono le intimidazioni subite e denunciate ai carabinieri da Nino Scarcipuno, un imprenditore agricolo di Santa Maria di Licodia, nel Catanese.

"Non ho mai ricevuto alcuna minaccia - spiega l'agricoltore parlando con i siti Livesicilia e Meridionews - ma ho comprato dei terreni che ho sottratto al pascolo ed ho avvertito che questa cosa non è piaciuta.

Io mi auguro che le indagini trovino uno sbocco, i carabinieri stanno facendo il loro lavoro. Così è impossibile vivere. Ancor meno lavorare".

L'altra sera la scena che si è presentata è stata cruenta: la casa in fiamme con l'incendio domato dall'intervento dei vigili del fuoco, i due cani, uno dei quali necessario alla pet therapy del figlio, uccisi e fatti a pezzi e le caprette fatte fuggire via.

Ieri l'ultima scoperta: il canalone per l'irrigazione ostruito e distrutto e uno dei campi è stato letteralmente allagato e sarà inutilizzabile per almeno qualche giorno.

"Ma non mi fermo - sottolinea Scarcipino - e confido nel fatto che non si venga lasciati soli dinanzi a fatti del genere".

Su tutti gli episodi denunciati, che hanno trovato conferme in ambienti investigativi, indagano i carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodia e della compagnia di Paternò.

Video-intervista alla signora Ranieri, moglie del Sig. Scarcipino, vittime di ripetuti danneggiamento alla loro proprietà per 4 giorni consecutivi. Intervista realizzata da Pier Paolo Nicotra