SANTA MARIA DI LICODIA: PRENDE A MARTELLATE IL PADRE PER L’EREDITÀ. IN MANETTE 48ENNE

I Carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodia hanno arrestato nella flagranza un 48enne del posto, poiché ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti contro familiari commesso in danno del proprio padre di 85 anni.

L’aver ereditato assieme al genitore dei beni immobili nonché un’azienda, ha fatto scattare nell’uomo una sorta di bramosia tanto da indurlo a spostare il suo domicilio proprio in uno degli appartamenti succeduti, ubicato sullo stesso pianerottolo del padre, quest’ultimo preso di mira attraverso una serie di episodi vessatori – minacce, ingiurie, violazioni del domicilio, nonché danneggiamento di suppellettili, patiti all’interno del proprio appartamento – che, dal 9 ottobre scorso, avevano costretto l’anziano a rivolgersi ai Carabinieri per denunciare il figlio.

Nel primo pomeriggio di mercoledì scorso l’uomo, colto dall’ennesimo raptus, si è armato di un grosso martello, ha letteralmente sfondato la porta d’ingresso dell’abitazione del padre e, urlando come un forsennato, ha aggredito il poveretto che per difendersi ha utilizzato, invano, il bastone di legno di una scopa soccombendo in terra sotto i colpi dell’aggressore.

Per fortuna, alcuni vicini di casa, già richiamati dai rumori generati dall’uomo nello sfondare la porta e dalle sua urla, avevano già avvisato i Carabinieri della locale stazione i quali, intervenuti in tempo, sono riusciti a bloccare, disarmare e ammanettare l’aggressore, che nel frattempo era fuggito rintanandosi nella propria abitazione, nonché far soccorrere la vittima da una ambulanza del 118.

L’anziano, trasportato all’ospedale di Biancavilla, è stato medicato dai sanitari per una vasta ferita lacero contusa alla regione parieto occipitale più una ferita lacero contusa alla regione sopraciliare destra bisognevole di punti di saturazione. L’uomo è stato giudicato guaribile in 15 giorni.

L’arrestato, su disposizione del magistrato di turno, è stato trasferito al carcere di Catania Piazza Lanza.