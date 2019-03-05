SANTA MARIA DI LICODIA: PRENDE FUOCO LA BOMBOLA DEL GAS, I POMPIERI METTONO TUTTI IN SALVO

Incendio pochi minuti fa, in un abitazione a Santa Maria di Licodia.Per fortuna si è risolto tutto nel migliore dei modi, nonostante dei minuti di estrema tensione.Infatti, la bombola del gas, sita in...

Incendio pochi minuti fa, in un abitazione a Santa Maria di Licodia.

Per fortuna si è risolto tutto nel migliore dei modi, nonostante dei minuti di estrema tensione.

Infatti, la bombola del gas, sita in una casa di via Solferino, , si è incendiata, provocando il terrore per lo scoppio.

Tanta paura per gli abitanti, che hanno subito chiamato i vigili del fuoco che in pochi minuti hanno raggiunto l’abitazione e spento le fiamme, prima che la situazione diventasse pericolosa.

Per fortuna non si sono verificati feriti né persone intossicate.

L’area è stata messa in sicurezza, con la bombola che è stata portata fuori dall'appartamento.

Sul posto a scopo precauzionale pure un ambulanza del 118.

IN AGGIORNAMENTO