SANTA MARIA DI LICODIA: PRENDE FUOCO LA BOMBOLA DEL GAS, I POMPIERI METTONO TUTTI IN SALVO
Incendio pochi minuti fa, in un abitazione a Santa Maria di Licodia.
Per fortuna si è risolto tutto nel migliore dei modi, nonostante dei minuti di estrema tensione.
Infatti, la bombola del gas, sita in una casa di via Solferino, , si è incendiata, provocando il terrore per lo scoppio.
Tanta paura per gli abitanti, che hanno subito chiamato i vigili del fuoco che in pochi minuti hanno raggiunto l’abitazione e spento le fiamme, prima che la situazione diventasse pericolosa.
Per fortuna non si sono verificati feriti né persone intossicate.
L’area è stata messa in sicurezza, con la bombola che è stata portata fuori dall'appartamento.
Sul posto a scopo precauzionale pure un ambulanza del 118.
