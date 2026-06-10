Santa Maria di Licodia. Sorpreso con 21 dosi di cocaina: 24enne arrestato e posto ai domiciliari

I Carabinieri lo hanno fermato in via Generale Pietro Napoli. Recuperate 21 dosi di cocaina tra quelle lanciate a terra e quelle nascoste nella sua abitazione. Disposti gli arresti domiciliari.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Paternò, durante un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno arrestato, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, un 24enne del posto per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti”.

Nel pomeriggio gli operanti, in abiti borghesi e a bordo di auto con targhe di copertura, nel percorrere la via Generale Pietro Napoli, hanno notato un giovane fermo davanti all’ingresso di uno stabile abbandonato. Riconosciuto subito per un 24enne, già noto alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie, i Carabinieri hanno iniziato ad avvicinarsi e questi, visibilmente agitato, ha lanciato a terra 7 dosi di cocaina, confezionati artigianalmente in involucri.

I Carabinieri hanno recuperato la droga, lo hanno bloccato in sicurezza e dopo averlo compiutamente identificato hanno operato una perquisizione personale che non ha fornito ulteriori riscontri.

Le ricerche proseguite presso la sua abitazione hanno permesso agli investigatori di scovare altro stupefacente. In particolare, nascosta in un incavo di una parete della camera da letto, vi erano altre 14 dosi di cocaina confezionati artigianalmente in involucri identici a quelli recuperati poco prima in strada.

La sostanza stupefacente recuperata sarà sottoposta agli accertamenti tecnici di laboratorio per le analisi qualitative e quantitative. Il 24enne è stato invece arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva, ha convalidato l’arresto disponendo la sottoposizione agli arresti domiciliari.