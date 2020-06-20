SANTA MARIA DI LICODIA : TRAGEDIA SFIORATA CADE UN PALO DELL’ILLUMINAZIONE STRADALE
A cura di Redazione
20 giugno 2020 13:50
Tragedia sfiorata in viale Strasburgo (panoramica) di Santa Maria di Licodia. Un palo dell’illuminazione pubblica è caduto al suolo, probabilmente a causa della ruggine che ormai lo aveva divorato alla base.
Per fortuna, una autovettura in transito è riuscito ad evitarlo e in quel momento non transitavano pedoni.