95047

SANTA MARIA DI LICODIA : TRAGEDIA SFIORATA CADE UN PALO DELL’ILLUMINAZIONE STRADALE

Tragedia sfiorata in viale Strasburgo (panoramica) di Santa Maria di Licodia. Un palo dell’illuminazione pubblica è caduto al suolo, probabilmente  a causa della ruggine che ormai lo aveva divorato al...

A cura di Redazione Redazione
20 giugno 2020 13:50
SANTA MARIA DI LICODIA : TRAGEDIA SFIORATA CADE UN PALO DELL’ILLUMINAZIONE STRADALE -
Dintorni
Condividi

Tragedia sfiorata in viale Strasburgo (panoramica) di Santa Maria di Licodia. Un palo dell’illuminazione pubblica è caduto al suolo, probabilmente  a causa della ruggine che ormai lo aveva divorato alla base.

Per fortuna, una autovettura in transito è riuscito ad evitarlo e in quel momento non transitavano pedoni.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047