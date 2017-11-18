I Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia hanno arrestato il 30enne Lorenzo SPINA del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania.Nell'espiare un...

SANTA MARIA DI LICODIA: UN FURTO DI ENERGIA ELETTRICA GLI COSTA L’AFFIDAMENTO IN PROVA, ARRESTATO E TRASFERITO IN CARCERE

Nell'espiare una pena in prova ai servizi sociali nel settembre del 2016 era stato arrestato in flagranza dai Carabinieri mentre rubava energia elettrica. Tale reato ha convinto il giudice a sospendergli il beneficio ordinandone l’arresto e la traduzione nel carcere di Piazza Lanza luogo in cui sconterà un residuo pena equivalente a mesi 1 e giorni 24 di reclusione.