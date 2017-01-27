Santa Maria di Licodia: 85 piante di canapa indiana coltivate in garage

Nel garage coltivava la canapa indiana. Alessandro Cafici, 37 anni, originario di Santa Maria di Licodia, è stato arrestato dai carabinieri di Paternò per coltivazione illecita di sostanze stupefacent...

Nel garage coltivava la canapa indiana. Alessandro Cafici, 37 anni, originario di Santa Maria di Licodia, è stato arrestato dai carabinieri di Paternò per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti e furto aggravato.

In una zona del garage, nascosta da una parete di cartongesso, è stata scoperta una serra per la produzione di sostanze stupefacenti così composta: 85 piante di canapa indiana, 8 bottiglie di fertilizzante, 9 trasformatori di corrente elettrica e relativi condensatori e un sistema professionale di irradiazione.

Durante l’operazione i militari hanno accertato che il contatore elettrico, attestato sul locale garage, era stato manomesso per misurare una quantità di chilowatt notevolmente inferiore a quelli realmente consumati.

