MESSA DI NATALE, IL PAPA LA CELEBRERÀ ALLE 19.30 CON POCHI FEDELI
La messa della Notte di Natale il Papa la celebra alle 19.30. Anche se la partecipazione alle celebrazioni sarà molto limitata, con fedeli individuati secondo le modalità usate nei mesi scorsi, nel rispetto delle misure di protezione previste e salvo variazioni dovute alla situazione sanitaria San Pietro si illuminerà della luce delle celebrazioni pontificie.
Il giorno di Natale alle 12 Benedizione “Urbi et Orbi” nella Basilica e il 31 Gennaio nella vigilia della Solennità di Maria SS.ma Madre di Dio Basilica di San Pietro, alle 17 Primi Vespri e Te Deum in ringraziamento per l’anno trascorso Gennaio 2021.
Venerdì 1° Solennità di Maria SS.ma Madre di Dio LIV Giornata Mondiale della Pace ancora la celebrazione nella Basilica di San Pietro, alle 10. Infine Mercoledì 6 gennaio 2021 Solennità dell’Epifania del Signore la messa alle 10 nella Basilica di San Pietro.