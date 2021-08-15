SANTA TERESA DI RIVA: AUTO GUIDATA DA UN PATERNESE, NELLA NOTTE SI SCHIANTA CONTRO DEI VEICOLI IN SOSTA

Incidente questa notte, 15 agosto 2021 sul lungomare di Santa Teresa di Riva che ha coinvolto un Paternese.Un 21 enne Paternese alla guida un 21enne Paternese , probabilmente per un colpo di sonno, ha...

Incidente questa notte, 15 agosto 2021 sul lungomare di Santa Teresa di Riva che ha coinvolto un Paternese.

Un 21 enne Paternese alla guida un 21enne Paternese , probabilmente per un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo, e si è schiantato contro delle vetture in sosta.

Nel violento scontro è rimasta ferita la passeggera, una 19enne di Belpasso, che è stata immediatamente soccorsa da un ambulanza che ha raggiunto il luogo del sinistro e trasportata all'ospedale di Messina per le cure del caso.

Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Gravi i danni che hanno subito le autovetture parcheggiate.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia locale per eseguire i dovuti rilievi e ricostruire l'esatta dinamica.

FOTO SU GENTILE CONCESSIONE DELLA REDAZIONE DI SIKILY NEWS