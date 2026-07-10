Santa Teresa di Riva, esplosione in un appartamento: donna ferita, residenti evacuati e paura nel condominio

La deflagrazione sarebbe stata causata da una fuga di gas. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Locale e 118.

Momenti di grande paura ieri sera a Santa Teresa di Riva, dove un’esplosione si è verificata all’interno di un appartamento situato al primo piano di un condominio nel quartiere Sacra Famiglia.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, la deflagrazione potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas che avrebbe saturato l’alloggio. L’esplosione è stata violenta e ha causato diversi danni all’abitazione: divelti porte, vetri e anche la ringhiera del balcone.

All’interno dell’appartamento si trovava una donna, rimasta ferita in modo non grave. La stessa avrebbe riportato ustioni alle braccia e alle gambe. Insieme al marito è stata soccorsa e portata in salvo anche grazie all’intervento di alcuni volontari, che hanno utilizzato una scala dal balcone per raggiungere l’abitazione.

La donna è stata successivamente affidata ai sanitari del 118 e trasferita all’ospedale Cannizzaro di Catania per le cure del caso.

A seguito dell’allarme, sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Letojanni, Antillo e Messina, i Carabinieri della Stazione locale e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Taormina, la Polizia Locale e tre ambulanze del 118.

Per motivi di sicurezza l’intero stabile è stato evacuato. Alcuni residenti, tra cui anche anziani, sono stati aiutati a lasciare l’edificio dai soccorritori e dai volontari presenti.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire con esattezza le cause dell’esplosione e verificare l’agibilità del condominio.