95047

Santa Teresa di Riva (Messina): dramma in officina, muore a causa di frammenti pneumatico

Un meccanico di 30 anni, Giovanni Crisafulli, è morto stamani a Santa Teresa di Riva (in provincia di Messina) per un incidente che si è verificato nell'officina dove lavorava.Frammenti di uno pneumat...

A cura di Redazione Redazione
16 agosto 2016 15:52
Santa Teresa di Riva (Messina): dramma in officina, muore a causa di frammenti pneumatico -
Dintorni
Condividi

Un meccanico di 30 anni, Giovanni Crisafulli, è morto stamani a Santa Teresa di Riva (in provincia di Messina) per un incidente che si è verificato nell'officina dove lavorava.

Frammenti di uno pneumatico, scoppiato durante la riparazione, l'hanno colpito al viso.

Trasportato in ospedale, per Crisafulli non c'è stato nulla da fare.

I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. La procura di Messina ha aperto un fascicolo sull'accaduto.

FONTE

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047