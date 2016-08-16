Santa Teresa di Riva (Messina): dramma in officina, muore a causa di frammenti pneumatico
A cura di Redazione
Un meccanico di 30 anni, Giovanni Crisafulli, è morto stamani a Santa Teresa di Riva (in provincia di Messina) per un incidente che si è verificato nell'officina dove lavorava.
Frammenti di uno pneumatico, scoppiato durante la riparazione, l'hanno colpito al viso.
Trasportato in ospedale, per Crisafulli non c'è stato nulla da fare.
I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. La procura di Messina ha aperto un fascicolo sull'accaduto.