SANTA VENERINA: AGGREDITO MENTRE PASSEGGIA IL CANE NELLA VILLA, 3 INDAGATI

Personale del Commissariato Borgo Ognina ha indagato in stato di libertà tre persone, responsabili del reato di rissa, minacce e lesioni. Le indagini hanno preso spunto da una querela sporta da una persona che ha riferito di essere stata aggredita da tre uomini, mentre si trovava in una villetta comunale nella cittadina di Santa Venerina.

L’uomo ha raccontato che, mentre si trovava in quel luogo per far passeggiare il proprio cane, è stato affrontato da una persona che lo ha invitato ripetutamente a uscire dal parco. All’opposizione del denunciante, la persona – che frattanto era stata raggiunta da un amico e da un parente – lo ha dapprima bloccato e poi aggredito a calci e pugni, costringendolo a riparare al Pronto Soccorso di Acireale, dove gli è stata diagnosticata l’infrazione di una costola e un trauma cranico minore.

L’indagine degli agenti del Commissariato, basata anche sulle testimonianze dei presenti all’accaduto, ha permesso di identificare i responsabili dell’aggressione i quali sarebbero intervenuti contro il denunciante perché, nonostante i divieti esposti dal Comune, ha comunque introdotto il cane all’interno dell’area a verde.

