SANTA VENERINA, SORPRESI CON 150 KG DI AVOCADO RUBATI: ARRESTATI DUE LADRI

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e repressione dei reati predatori da parte dei Carabinieri del Comando Stazione di Santa Venerina, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza dei cittadini e della salvaguardia delle attività agricole locali, spesso oggetto di razzie da parte di soggetti senza scrupoli.

In particolare, l’altro pomeriggio, durante un servizio di pattugliamento nell’immediata periferia del paese, i Carabinieri hanno individuato un pick-up senza alcuno a bordo, parcheggiato a margine di via Trieste, proprio accanto ad una coltivazione di avocado. Questa particolare pianta, originaria dell’America centrale e meridionale, si sta rapidamente espandendo anche in Italia, soprattutto in Sicilia e Calabria, grazie al clima mite e alle condizioni ambientali favorevoli. Tuttavia è una coltura che necessita di cure attente e precise e comporta un investimento iniziale piuttosto alto per gli agricoltori, considerando l’acquisto delle piantine, la preparazione del terreno, l’installazione dell’impianto irriguo a goccia, i fertilizzanti e la manodopera.

Insospettiti, dunque, dalla presenza di quel mezzo in quella zona, i Carabinieri hanno deciso di appostarsi a debita distanza, in attesa di scoprire chi sarebbe tornato a prendere il veicolo.

Il loro intuito investigativo è stato premiato perché, dopo circa mezz’ora, hanno visto arrivare due uomini, un 33enne e un 30enne, entrambi residenti a Riposto, i quali stavano trasportando sacchi colmi del prezioso frutto. I due, infatti, erano entrati nel fondo agricolo scavalcando una recinzione con filo spinato, avevano rubato gli avocado nascondendoli in capienti buste semirigide, e stavano ritornando per caricarli sul pick-up, convinti di averla fatta franca.

A quel punto, però, è scattato l’intervento dei Carabinieri che li hanno bloccati evitando ogni possibilità di fuga. Dopo averli messi in sicurezza, gli uomini dell’Arma hanno recuperato la refurtiva: ben 150 kg di avocado, per un valore stimato di circa 800 euro, oltre diversi attrezzi idonei allo scasso con i quali i due ladri avevano forzato la recinzione.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i due uomini sono stati dunque arrestati e l’atto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento dei Carabinieri, frutto della costante presenza sul territorio, rappresenta un’importante risposta alle esigenze degli agricoltori che, con fatica e dedizione, coltivano i loro prodotti e vedono talvolta vanificato il proprio lavoro da atti criminali.