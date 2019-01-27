SANT'AGATA IN TUTTA LA SUA BELLEZZA: IL VIDEO UFFICIALE DELLA FESTA

“In novanta secondi lo splendore della Festa di Sant’Agata e della città. La clip sarà visibile sul web, nei maxi schermi in città e in aeroporto. Occorre promuovere sempre più questo grande evento, e...

“In novanta secondi lo splendore della Festa di Sant’Agata e della città. La clip sarà visibile sul web, nei maxi schermi in città e in aeroporto. Occorre promuovere sempre più questo grande evento, ecco perché ringraziamo la Regione Siciliana per la promozione pubblicitaria che in questi giorni è stata avviata sui quotidiani nazionali”. Così Francesco Marano, presidente del Comitato per la Festa di Sant’Agata, ha illustrato la clip ufficiale delle festività agatine 2019.

“Abbiamo voluto condensare in meno di due minuti – ha detto Marano – le immagini più significative di questo eccezionale evento, il più grande d’Italia, la terza Festa della Cristianità nel Mondo. Questa clip potrà essere divulgata liberamente, in particolare sul web e sui social. Il video, visibile anche sui maxi schermi del centro storico (nei giorni della festa saranno tre) e in Aeroporto grazie ad un accordo di co-marketing del Comitato con la Sac, è stato pensato prima di tutto per i turisti che non conoscono ancora questo evento, perché immagini così belle valgono più di mille parole”.

“Quest’anno – afferma Marano che guida il Comitato, i cui soci promotori sono il Sindaco Salvo Pogliese e l’Arcivescovo Salvatore Gristina, insieme con il vicepresidente Giuseppe Barletta, il segretario Carlo Zimbone, il tesoriere Roberto Giordano, Teresa di Blasi, Filippo Donzuso, Domenico Percolla – registriamo con favore anche un’importante promozione pubblicitaria a livello nazionale da parte della Regione Siciliana, dal titolo “Festa di Sant’Agata, emozioni di Sicilia”, per la quale ringraziamo il Presidente Nello Musumeci, l’assessore al Turismo Sandro Pappalardo e tutta la sua struttura. E in più ci sarà anche una distribuzione di materiale turistico nei giorni della Festa”.

“Nonostante ormai la Festa sia conosciuta davvero in tutto il mondo, è giusto incrementare la sua promozione sempre di più e su questo ci confrontiamo spesso con l’assessore Barbara Mirabella. Sul web si trovano migliaia di video sui festeggiamenti, ma ciascuno racconta soltanto un singolo momento. Come Comitato, invece, ci è sembrato utile già dallo scorso anno far realizzare un video breve e al tempo stesso completo, facendo intuire tutte le grandi emozioni che si possono provare vivendo i giorni clou in onore della nostra Patrona”.