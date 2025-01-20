SANT’AGATA LI BATTIATI, AUTO SI RIBALTA SU UN LATO: NESSUN FERITO

Sant’Agata li Battiati – Un grave incidente si è verificato intorno alle ore 07:30 di ieri 19 gennaio 2025, nella centralissima via Umberto.Secondo le prime informazioni, il conducente di una Opel, pe...

Sant’Agata li Battiati – Un grave incidente si è verificato intorno alle ore 07:30 di ieri 19 gennaio 2025, nella centralissima via Umberto.

Secondo le prime informazioni, il conducente di una Opel, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale, ha perso il controllo del mezzo.

L’auto ha urtato violentemente una Smart parcheggiata sul lato della strada, terminando la sua corsa ribaltata su un fianco al centro della carreggiata.

Fortunatamente, non si registrano gravi feriti tra le persone coinvolte nel sinistro.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area interessata dall’incidente.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli, causando disagi alla circolazione in una delle arterie principali del paese.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.