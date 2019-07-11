SANT’AGATA LI BATTIATI: DETENUTO CATANESE AI DOMICILIARI SORPRESO NELLA SUA BASE DI SPACCIO

I Carabinieri della Stazione di Sant’Agata Li Battiati hanno arrestato nella flagranza il 32enne catanese Santo BRUNO, già agli arresti domiciliari nel capoluogo etneo per reati affini al mondo della...

I Carabinieri della Stazione di Sant’Agata Li Battiati hanno arrestato nella flagranza il 32enne catanese Santo BRUNO, già agli arresti domiciliari nel capoluogo etneo per reati affini al mondo della droga, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti ed evasione.

Al termine di una breve ma proficua attività info-investigativa, corroborata da diversi servizi di osservazione e pedinamento, i militari hanno fatto irruzione in quell’abitazione di via Corsaro a Sant’Agata Li Battiati, dove poco prima il sospetto era stato visto entrare.

Perquisendo l’immobile, presumibilmente preso in affitto dallo spacciatore, i carabinieri sono riusciti a scovare e sequestrare: 31 dosi di cocaina, 16 dosi di crack, nonché 1.500 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività illecita.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.