SANT'AGATA LI BATTIATI. SCHIAFFI E PUGNI ALL’EX MARITO A CUI RUBA PURE LE CHIAVI DI CASA

Arresti domiciliari per una 34enne bloccata in flagranza dai carabinieri di Sant’Agata Li Battiati. È accusata di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. I militari sono intervenuti dopo una richiesta d’aiuto da un 53enne, ex marito della 34enne.

L’uomo ha riferito ai carabinieri che l’ex moglie in quel momento, nonostante il divieto di avvicinamento, stesse dirigendosi verso la sua abitazione. Giunti immediatamente in prossimità dell’abitazione dell’uomo, hanno notato la donna uscire dal portone molto nervosa e l’hanno accompagnata in caserma, da dove lei ha cercato di andare via.

Il giorno prima, secondo la denuncia dell’ex marito, aveva insistentemente bussato alla porta della sua abitazione per incontrare i due figli a lui affidati. Al rifiuto di lui, non si sarebbe però data per vinta perché l’avrebbe chiamato telefonicamente l’indomani, minacciando di buttare acido in viso a una sua nuova compagna, e poi sarebbe andata dove l’uomo lavorava e avrebbe bucato le ruote dell’auto. Poi lo avrebbe preso a schiaffi e pugni e derubato dello zaino.