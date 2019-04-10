SANT’AGATA LI BATTIATI: SCOPRE CHE LA MOGLIE HA UNA TRESCA E DÀ FUOCO ALL’AUTO DELL’AMANTE, DENUNCIATO INSEGNANTE

I Carabinieri della stazione di Sant’Agata Li Battiati hanno denunciato un insegnante di 51 anni del posto, poiché ritenuto responsabile di incendio doloso.Avendo presumibilmente scoperto la tresca am...

I Carabinieri della stazione di Sant’Agata Li Battiati hanno denunciato un insegnante di 51 anni del posto, poiché ritenuto responsabile di incendio doloso.

Avendo presumibilmente scoperto la tresca amorosa tra la moglie e un 54enne, anch’egli del luogo, l’aveva prima minacciato tramite degli sms per poi passare alla vie di fatto, concretizzatesi ieri pomeriggio quando, individuata l’autovettura del rivale, parcheggiata in via Dante Alighieri, l’ha prima cosparsa di benzina per poi darle fuoco e fuggire via.

Per fortuna la vittima, avvertita da alcuni passati, è riuscita a domare in tempo le fiamme tramite un proprio estintore.

Avvertiti i Carabinieri, questi sono risaliti all’identità dell’uomo tramite la visione delle immagini registrate dalle telecamere attive nella zona e all’acquisizione delle testimonianze rese dalle persone che l’avevano visto in volto.