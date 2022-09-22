SANT’AGATA LI BATTIATI . TROVATI IN POSSESSO DI 21 CATALIZZATORI RUBATI: DENUNCIATI DUE UOMINI

I Carabinieri della Stazione di Sant’Agata Li Battiati hanno denunciato per “ricettazione” due giovani, un 36enne di San Giovanni La Punta e un 26 enne catanese, entrambi pregiudicati.Al riguardo la s...

I Carabinieri della Stazione di Sant’Agata Li Battiati hanno denunciato per “ricettazione” due giovani, un 36enne di San Giovanni La Punta e un 26 enne catanese, entrambi pregiudicati.

Al riguardo la scorsa mattina, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, i Carabinieri hanno intercettato i due giovani a bordo di una Fiat 500, mentre percorrevano a forte velocità il tratto di tangenziale in prossimità dell’uscita di San Gregorio di Catania.

Controllato il veicolo, i militari hanno subito notato che sui sedili posteriori erano accatastate diverse seghe dentate da fabbro. Insospettiti da tale circostanza, si è quindi proceduto a perquisire più approfonditamente l’automobile, nel cui bagagliaio erano stati nascosti 21 catalizzatori di provenienza illecita.

La coppia è stata quindi deferita in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, mentre i catalizzatori sono stati sequestrati per risalire ai proprietari dei veicoli dai quali sono stati smontati.