Sant’Agata, tre paternesi protagonisti di “A-MARE”: a settembre la mostra arriva a Paternò

Paternò protagonista nel percorso artistico e culturale dedicato a Sant’Agata. Tre paternesi, Jessica, Federica e Salvo, hanno collaborato alla serata-evento “A-MARE” di Giardini Naxos

Grande successo nella cornice dell’UNAHOTELS Naxos Beach di Giardini Naxos per “A-MARE”, la serata-spettacolo di Ferragosto ideata e diretta dal regista e maestro Alfredo Guglielmino, dedicata al mare, alla memoria, alla fede e al potere evocativo dell’arte.

All’evento hanno dato il loro contributo anche tre paternesi, Jessica, Federica e Salvo, collaborando alla realizzazione di una serata che ha richiamato un vasto pubblico, composto anche da numerosi turisti e visitatori internazionali.

Uno dei momenti più suggestivi è stato il quadro finale curato dalla professoressa Liliana Nigro, docente di Storia del Costume per lo Spettacolo dell’Accademia di Belle Arti di Catania.

La performance ha rievocato in chiave artistica il ritorno delle spoglie di Sant’Agata da Costantinopoli, storicamente legato alla notte tra il 16 e il 17 agosto 1126 e ad Aci Castello.

La Patrona è stata rappresentata attraverso una visione poetica: Agata arriva dal mare su una zattera, impersonata da una modella con il simbolo del drappo sacro tra le mani. Una scena particolarmente suggestiva che ha catturato l'attenzione della platea.

«In un contesto internazionale come quello turistico, la fede e l'arte diventano un linguaggio mediatico e universale che supera ogni barriera culturale o cronologica – ha spiegato la professoressa Nigro –. Agata non è circoscritta a un solo giorno, ma è presenza costante, continuità e profonda ragione di vita».

Da Giardini Naxos a Paternò

L'iniziativa assume un significato particolare anche per Paternò, che sarà protagonista del prossimo appuntamento.

“A-MARE” si inserisce infatti nel percorso per i 25 anni della mostra dedicata a Sant’Agata, la longeva rassegna artistica e costumistica ideata e guidata dalla professoressa Liliana Nigro.

Dopo l'appuntamento di Ferragosto, il percorso farà tappa proprio nella città di Paternò. Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre, la chiesa di Cristo al Monte ospiterà una grande mostra espositiva dedicata alla Santa.

Un appuntamento che porterà dunque a Paternò arte, storia, costume e devozione e che rappresenterà un nuovo tassello delle celebrazioni per il venticinquesimo anniversario della rassegna agatina, facendo da ponte verso l'edizione prevista nel febbraio 2027.

Per Paternò ci sarà quindi un doppio motivo di interesse: la partecipazione dei tre paternesi Jessica, Federica e Salvo all'evento di Giardini Naxos e l'arrivo, a fine settembre, della mostra dedicata a Sant’Agata nella chiesa di Cristo al Monte.