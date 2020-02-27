95047

SANT'ALFIO: FALLITO ASSALTO AL BANCOMAT NELLA NOTTE

Colpo fallito questa notte ad un bancomat del Credito Valtellinese in piazza Duomo a Sant’Alfio.Ignoti, questa notte itorno alle ore 03 sono entrati in azione con un escavatore, ma l’azione criminale...

27 febbraio 2020 11:31
Colpo fallito questa notte ad un bancomat del Credito Valtellinese in piazza Duomo a Sant’Alfio.

Ignoti, questa notte itorno alle ore 03 sono entrati in azione con un escavatore, ma l’azione criminale non è andata a buon fine.

Falliti i tentativi i malviventi hanno abbandonato il mezzo per strada insieme ad un autocarro

Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Giarre e della Sezione Investigazioni Scientifiche del comando provinciale di Catania che stanno acquisendo le immagini delle telecamere della zona.

 

 

 

