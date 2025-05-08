SANT’ALFIO, SCONTRO TRA MOTO E AUTO SUL VERSANTE ETNA: MUORE VENTENNE DI ACIREALE

Un altro tragico incidente stradale scuote il Catanese. Nella giornata di ieri , lungo la strada provinciale che conduce al rifugio Citelli, nel territorio di Sant’Alfio, si è verificato un violento s...

Un altro tragico incidente stradale scuote il Catanese. Nella giornata di ieri , lungo la strada provinciale che conduce al rifugio Citelli, nel territorio di Sant’Alfio, si è verificato un violento scontro frontale tra una Fiat Panda e una moto Mv Agusta. A perdere la vita è stato il giovane motociclista Giulio Massimino, 20 anni, residente ad Acireale.

Il ragazzo, molto conosciuto nella sua comunità, era studente universitario alla facoltà di Scienze e Tecnologie Alimentari dell’Università di Catania. Giulio lavorava anche in una gelateria di proprietà dello zio ad Aci Castello, unendo studio e impegno lavorativo con dedizione.

L’impatto, avvenuto in un tratto particolarmente tortuoso della provinciale, è stato devastante. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso, ma i tentativi di rianimare il giovane si sono rivelati purtroppo vani.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell'incidente. Restano ancora da chiarire le cause del sinistro, ma non si esclude l’ipotesi dell’alta velocità o di una distrazione alla guida.

L’intera comunità di Acireale è sconvolta per la perdita di un giovane descritto da chi lo conosceva come solare, educato e pieno di progetti per il futuro.