SANT’ANTONIO ABATE: PATERNÒ SI PREPARA AI FESTEGGIAMENTI, DAL TRIDUO ALLA BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI

La Parrocchia Santa Maria dell'Alto e la Chiesa di Sant’Antonio Abate di Paternò si preparano a celebrare i tradizionali festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali e protettore della natura. Un ricco programma di eventi religiosi e tradizionali accompagnerà i fedeli dal 14 al 19 gennaio 2025.

Triduo solenne (14-16 gennaio)

Per tre giorni, i fedeli potranno unirsi nella preghiera e nella celebrazione:

Ore 17.45 : Recita del Santo Rosario e coroncina a Sant’Antonio Abate.

: Recita del Santo Rosario e coroncina a Sant’Antonio Abate. Ore 18.30: Celebrazione eucaristica.

Venerdì 17 gennaio: Festa di Sant’Antonio Abate

Il giorno centrale dei festeggiamenti vedrà momenti di fede e tradizione:

Ore 08.00 : Sparo di bombe al castello normanno e suono festoso delle campane.

: Sparo di bombe al castello normanno e suono festoso delle campane. Ore 09.00 : Esposizione del Santissimo Sacramento e adorazione eucaristica personale.

: Esposizione del Santissimo Sacramento e adorazione eucaristica personale. Ore 12.00 : Benedizione eucaristica e reposizione del Santissimo Sacramento.

: Benedizione eucaristica e reposizione del Santissimo Sacramento. Ore 18.00 : Recita del Santo Rosario.

: Recita del Santo Rosario. Ore 18.30: Solenne Celebrazione Eucaristica, con la partecipazione di tutta la Comunità parrocchiale.

Domenica 19 gennaio: Benedizione degli animali

La domenica successiva alla festa sarà dedicata alla celebrazione conclusiva:

Ore 08.30 : Recita del Santo Rosario.

: Recita del Santo Rosario. Ore 09.00 : Celebrazione Eucaristica.

: Celebrazione Eucaristica. Ore 12.00: Sul sagrato della chiesa, in Piazza Vittorio Veneto, si terrà la tradizionale benedizione degli animali, momento simbolico e partecipato che richiama l’intera comunità.

I festeggiamenti rappresentano un’occasione di spiritualità, gioia e incontro, mantenendo vive le tradizioni religiose e popolari legate a Sant’Antonio Abate. La comunità parrocchiale invita tutti i fedeli a partecipare.