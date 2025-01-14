95047

SANT’ANTONIO ABATE: PATERNÒ SI PREPARA AI FESTEGGIAMENTI, DAL TRIDUO ALLA BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI

La Parrocchia Santa Maria dell'Alto e la Chiesa di Sant’Antonio Abate di Paternò si preparano a celebrare i tradizionali festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali e protetto...

14 gennaio 2025 15:40
La Parrocchia Santa Maria dell'Alto e la Chiesa di Sant’Antonio Abate di Paternò si preparano a celebrare i tradizionali festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali e protettore della natura. Un ricco programma di eventi religiosi e tradizionali accompagnerà i fedeli dal 14 al 19 gennaio 2025.

Triduo solenne (14-16 gennaio)

Per tre giorni, i fedeli potranno unirsi nella preghiera e nella celebrazione:

  • Ore 17.45: Recita del Santo Rosario e coroncina a Sant’Antonio Abate.
  • Ore 18.30: Celebrazione eucaristica.

Venerdì 17 gennaio: Festa di Sant’Antonio Abate

Il giorno centrale dei festeggiamenti vedrà momenti di fede e tradizione:

  • Ore 08.00: Sparo di bombe al castello normanno e suono festoso delle campane.
  • Ore 09.00: Esposizione del Santissimo Sacramento e adorazione eucaristica personale.
  • Ore 12.00: Benedizione eucaristica e reposizione del Santissimo Sacramento.
  • Ore 18.00: Recita del Santo Rosario.
  • Ore 18.30: Solenne Celebrazione Eucaristica, con la partecipazione di tutta la Comunità parrocchiale.

Domenica 19 gennaio: Benedizione degli animali

La domenica successiva alla festa sarà dedicata alla celebrazione conclusiva:

  • Ore 08.30: Recita del Santo Rosario.
  • Ore 09.00: Celebrazione Eucaristica.
  • Ore 12.00: Sul sagrato della chiesa, in Piazza Vittorio Veneto, si terrà la tradizionale benedizione degli animali, momento simbolico e partecipato che richiama l’intera comunità.

I festeggiamenti rappresentano un’occasione di spiritualità, gioia e incontro, mantenendo vive le tradizioni religiose e popolari legate a Sant’Antonio Abate. La comunità parrocchiale invita tutti i fedeli a partecipare.

