SANTO RE, IL GIOVANE PASTICCERE UCCISO A OGNINA: ALLE 16:30 I FUNERALI NELLA CATTEDRALE DI SANT’AGATA
CATANIA – Si terranno oggi, mercoledì 4 giugno, alle ore 16:30, nella basilica cattedrale di Sant'Agata a Catania, i funerali di Santo Salvatore Giambattista Re, il giovane pasticcere trentenne tragicamente ucciso a coltellate lo scorso 30 maggio sul lungomare Ognina.
La vittima, conosciuta e amata per il suo lavoro al bar Quaranta, era molto apprezzata nella comunità per la sua gentilezza e professionalità. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio a Catania e non solo, lasciando sgomenti amici, colleghi e clienti affezionati.
La celebrazione funebre sarà presieduta nella Cattedrale cittadina e sarà trasmessa anche in diretta streaming sui canali ufficiali della Diocesi di Catania:
- YouTube: https://www.youtube.com/@diocesidicatania408
- Facebook: https://www.facebook.com/ArcidiocesidiCatania
Un momento di raccoglimento e preghiera per ricordare una giovane vita spezzata troppo presto, e per stringersi attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore.