SANTOCIELO’ È IL TITOLO DEL NUOVO FILM DI FICARRA E PICONE, IN USCITA A NATALE.

02 luglio 2023 15:17
News
‘Santocielo’ è il titolo del nuovo film di Ficarra e Picone, diretto da Francesco Amato in uscita a Natale.

Le riprese sono in corso a Catania e si protrarranno fino a metà luglio. Nel cast anche Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Salvo Ficarra, Valentino Picone, Francesco Amato, Davide Lantieri e Fabrizio Testini.

Nella locandina del film, quell’indice puntato verso il cielo – per non parlare dell’aureola sulla O del titolo - sembra lasciar intendere un pizzico di soprannaturale

