SANTOCIELO’ È IL TITOLO DEL NUOVO FILM DI FICARRA E PICONE, IN USCITA A NATALE.

‘Santocielo’ è il titolo del nuovo film di Ficarra e Picone, diretto da Francesco Amato in uscita a Natale.Le riprese sono in corso a Catania e si protrarranno fino a metà luglio. Nel cast anche Barba...

A cura di Redazione 02 luglio 2023 15:17

