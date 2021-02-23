SANTUARIO DI MOMPILERI, AUTO DISTRUGGE INGRESSO E SCAPPA, AVVIATA RACCOLTA FONDI

Su Facebook la pagina del Santuario ha scritto un lungo post per raccontare quanto accaduto, anche al fine di far riflettere: “Caro amico, Dio ti aiuti. Ecco cos’hai fatto in uno dei tanti giorni dell...

Su Facebook la pagina del Santuario ha scritto un lungo post per raccontare quanto accaduto, anche al fine di far riflettere: “Caro amico, Dio ti aiuti. Ecco cos’hai fatto in uno dei tanti giorni della tua vita vissuta con leggerezza e tracotanza. Con la tua Peugeot bianca hai completamente distrutto un pezzo di un luogo sacro al cuore di tante persone oltre ad essere casa di Maria… Madre anche tua e che forse tu bestemmi. Cento metri di frenata e una salita non hanno potuto minimamente limitare la velocità a cui stavi procedendo“.

“Hai distrutto un luogo costruito e mantenuto con fatica dentro una città che non può neanche permettersi di custodire i suoi beni storici, artistici e culturali, oltre che spirituali (perché questo per alcuni non conta) con delle telecamere. E poi sei scappato con ciò che restava della tua auto trascinata da un’altra automobile bianca, senza neanche pensare ad un piccolo gesto di responsabilità; senza pensare che adesso per noi, rimettere in piedi ciò che hai distrutto comporterà dei seri problemi poiché noi qui i soldi li raccogliamo a monetine da centesimi“, aggiungono.

Ancora: “Ma ieri sera abbiamo pregato per te e per la tua salute. Abbiamo ringraziato la Madonna che nessuno abbia incrociato la tua corsa e che non abbiamo dovuto piangere morti sfracellati sulle mura della sua casa. Abbiamo pregato in riparazione delle bestemmie che avrai anche lanciato dal profondo del tuo vuoto interiore e ti abbiamo benedetto. Sì… Dio ti benedica!”

“E Dio benedica anche chi ci aiuterà a pagare il gravissimo danno che hai causato visto che già eravamo in difficoltà per pagare altri lavori. Ciao…Pace e gioia! Corrispondendo a quanto richiesto da tanti amici del Santuario, pubblichiamo l’IBAN a cui è possibile trasmettere la propria offerta:

Coordinate bancarie: Santuario Madonna della Sciara Bancoposta – sede di Mascalucia (CT) intestato a Santuario Madonna della Sciara – IBAN: IT73H0760116900001016295675“.