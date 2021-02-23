95047

SANTUARIO DI MOMPILERI, AUTO DISTRUGGE INGRESSO E SCAPPA, AVVIATA RACCOLTA FONDI

Su Facebook la pagina del Santuario ha scritto un lungo post per raccontare quanto accaduto, anche al fine di far riflettere: “Caro amico, Dio ti aiuti. Ecco cos’hai fatto in uno dei tanti giorni dell...

A cura di Redazione Redazione
23 febbraio 2021 13:08
SANTUARIO DI MOMPILERI, AUTO DISTRUGGE INGRESSO E SCAPPA, AVVIATA RACCOLTA FONDI -
News
Condividi

Su Facebook la pagina del Santuario ha scritto un lungo post per raccontare quanto accaduto, anche al fine di far riflettere: “Caro amico, Dio ti aiuti. Ecco cos’hai fatto in uno dei tanti giorni della tua vita vissuta con leggerezza e tracotanza. Con la tua Peugeot bianca hai completamente distrutto un pezzo di un luogo sacro al cuore di tante persone oltre ad essere casa di Maria… Madre anche tua e che forse tu bestemmi. Cento metri di frenata e una salita non hanno potuto minimamente limitare la velocità a cui stavi procedendo“.

“Hai distrutto un luogo costruito e mantenuto con fatica dentro una città che non può neanche permettersi di custodire i suoi beni storici, artistici e culturali, oltre che spirituali (perché questo per alcuni non conta) con delle telecamere. E poi sei scappato con ciò che restava della tua auto trascinata da un’altra automobile bianca, senza neanche pensare ad un piccolo gesto di responsabilità; senza pensare che adesso per noi, rimettere in piedi ciò che hai distrutto comporterà dei seri problemi poiché noi qui i soldi li raccogliamo a monetine da centesimi“, aggiungono.

Ancora: “Ma ieri sera abbiamo pregato per te e per la tua salute. Abbiamo ringraziato la Madonna che nessuno abbia incrociato la tua corsa e che non abbiamo dovuto piangere morti sfracellati sulle mura della sua casa. Abbiamo pregato in riparazione delle bestemmie che avrai anche lanciato dal profondo del tuo vuoto interiore e ti abbiamo benedetto. Sì… Dio ti benedica!”

“E Dio benedica anche chi ci aiuterà a pagare il gravissimo danno che hai causato visto che già eravamo in difficoltà per pagare altri lavori. Ciao…Pace e gioia! Corrispondendo a quanto richiesto da tanti amici del Santuario, pubblichiamo l’IBAN a cui è possibile trasmettere la propria offerta:

Coordinate bancarie: Santuario Madonna della Sciara Bancoposta – sede di Mascalucia (CT) intestato a Santuario Madonna della Sciara – IBAN: IT73H0760116900001016295675“.

SANTUARIO DI MOMPILERI, AUTO DISTRUGGE INGRESSO E SCAPPA, AVVIATA RACCOLTA FONDI
SANTUARIO DI MOMPILERI, AUTO DISTRUGGE INGRESSO E SCAPPA, AVVIATA RACCOLTA FONDI

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047