SARÀ IL COMISO – MILANO DEL 14 GIUGNO IL PRIMO VOLO DELLA AEROLINEE SICILIANE

Sarà il 14 giugno il primo volo in assoluto di “Aerolinee siciliane”, la nuova compagnia aerea costituita nei giorni scorsi a Caltagirone. Si tratta di un volo Comiso-Milano, la cui partenza è fissata per le ore 6,40 del mattino.

L’annuncio lo ha dato la stessa compagnia aerea Aerolinee Siciliane SpA, per bocca del suo portavoce Claudio Melchiorre. La nascita di una nuova compagnia aerea di bandiera siciliana sta suscitando particolare attesa nell’Isola, nonostante in passato esperienze simili siano state purtroppo fallimentari.

E’ il caso di Air Sicilia, la prima compagnia aerea siciliana, fondata del 1994 da Luigi Crispino e poi fallita prima ancora della WindJet e del relativo crack. Proprio Crispino è uno degli animatori delle Aerolinee siciliane, il cui modello è quello dell’azionariato popolare: sul sito internet www.aerolineesiciliane.it infatti è possibile acquistare azioni della compagnia, compilando l’apposito modulo.

“Una compagnia costruita dai passeggeri – si legge sul sito – che serve gli abitanti e gli ospiti delle isole siciliane. Ferma la brutalità delle pratiche del trasporto aereo con i conti in attivo. Vola da e per la Sicilia e crea solidarietà, per sostenere chi ha voglia di vivere meglio”.

Fra i soci fondatori di “Aerolinee siciliane SpA” ci sono Elio Guastella, Stefano Spampinato, Claudio Melchiorre, Guendalina Lo Monaco, Aldo Di Benedetto. Nel Consiglio di gestione sono stati invece eletti Luigi Crispino, Piero Berti, Giacomo Guasone.

L’obiettivo è la costituzione di una flotta siciliana, mediante l’acquisto di dodici Airbus A319/320/321 e tre Embraer 175/190.