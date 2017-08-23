SARAHAH, L’APP DELL’ESTATE SBARCA SU 95047.it - INVIACI I TUOI MESSAGGI ANONIMI

Sarahah, l’impronunciabile app dell’estate sbarca su 95047.it. Da oggi, tramite l’applicazione creata in Arabia Saudita da Zain al-Abidin Tawfiq, sarà possibile inviare messaggi alla nostra redazione...

Sarahah, l’impronunciabile app dell’estate sbarca su 95047.it. Da oggi, tramite l’applicazione creata in Arabia Saudita da Zain al-Abidin Tawfiq, sarà possibile inviare messaggi alla nostra redazione in totale anonimato e dunque in piena “onestah”.

Cliccando al seguente link sarà possibile inviarci commenti ed opinioni, l’obiettivo è quello di ottenere (e allo stesso tempo restituire) riscontri onesti sulla nostra redazione ma anche opinioni sulle principali vicende politiche e d’attualità di Paternò. Ovviamente potrete inviarci anche le vostre segnalazioni e le denunce in totale anonimato.

L’app ha già fatto il record di download, in questo momento si trova stabilmente ai primi posti degli store.