SARDEGNA, COPPIA DI TURISTI SICILIANA TENTA FURTO DI 3 CHILI DI SABBIA: BLOCCATA E MULTATA

Gli agenti della Compagnia barracellare di Cabras (Oristano) in collaborazione con il corpo di Polizia locale, hanno sventato il furto di sabbia dalla spiaggia di Is Arutas nel pomeriggio di venerdì scorso. Allertati da un bagnante, due ufficiali e due agenti della compagnia barracellare hanno colto in flagrante due giovani turisti siciliani mentre depositavano all'interno delle proprie automobili gli zaini contenenti i preziosi granelli di quarzo.

La sabbia sequestrata era contenuta all'interno di due bottiglie e una ciotola in plastica, per un peso totale di tre chili e seicento grammi di quarzo.

Un tentativo di furto che è costato alla coppia una sanzione amministrativa pari a mille euro.

"Purtroppo come tutti gli anni dobbiamo fare i conti con chi cerca di prelevare un patrimonio importante che caratterizza i nostri mari. Il servizio di Pronto Spiaggia si rivela ancora una volta un prezioso alleato - ha dichiarato il Sindaco Andrea Abis

Poter contare sulla collaborazione dei tanti volontari che sostengono l'attività e il monitoraggio costante delle forze dell'ordine non solo è indispensabile per evitare numerosi furti, ma assume anche un alto valore civico a favore del nostro territorio".

"Siamo consapevoli dell'unicità del litorale cabrarese e proprio per questo motivo è nostro dovere proteggerlo, affinché chiunque possa avere il privilegio di visitare e godere della bellezza delle spiagge di quarzo - ha aggiunto il primo cittadino -, se tutti prelevassero un po' di sabbia come souvenir, presto le nostre spiagge scomparirebbero"