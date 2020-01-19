SASSARI: EVADE DAI DOMICILIARI A 86 ANNI PER ANDARE AL NIGHT CLUB

La sua "passione" per la vita notturna l'ha tradito. Un nonnino di 86 anni è stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Valledoria, nel Sassarese, in un night club mentre sarebbe dovuto essere a...

La sua "passione" per la vita notturna l'ha tradito. Un nonnino di 86 anni è stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Valledoria, nel Sassarese, in un night club mentre sarebbe dovuto essere agli arresti domiciliari per ricettazione.

L'anziano, come rivela La Nuova Sardegna, è stato bloccato mentre era in compagnia di due donne straniere e ora rischia di finire in carcere con l'accusa di evasione.

Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi e il giudice, davanti al quale l'uomo è comparso per la convalida del fermo, ha disposto - forse vista l'età avanzata - una nuova applicazione dei domiciliari.

Ora, però, il nonnino dovrà affrontare il processo per avere lasciato la propria casa dove avrebbe dovuto stare recluso. Improbabile che l'86enne, che aveva già chiesto l'affidamento ai servizi sociali come misura alternativa ai domiciliari, finisca realmente in carcere vista la sua età.