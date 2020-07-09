SBARCA A ROMA DAL BANGLADESH E DA POSITIVO AL COVID NON RISPETTA LA QUARANTENA VIAGGIANDO IN MEZZA ITALIA

Positivo al Covid, viaggia per cinque giorni tra il centro e il nord Italia.È quanto accaduto nei giorni scorsi in Italia e scoperto dalla polizia ferroviaria.Un uomo di 53 anni originario del Banglad...

È quanto accaduto nei giorni scorsi in Italia e scoperto dalla polizia ferroviaria.

Un uomo di 53 anni originario del Bangladesh è arrivato da Dacca a Roma in aereo il 23 giugno scorso. Una volta arrivato a Fiumicino è risultato positivo al Coronavirus.

Nonostante dovesse rimanere in isolamento fiduciario il 53enne è salito su un treno e ha trascorso alcuni giorni in Emilia Romagna. L’uomo avrebbe viaggiato per diversi giorni tra il centro e il nord Italia.

Quando è tornato a Roma, scendendo alla stazione Termini, è stato fermato dalla polizia ferroviaria in quanto l’uomo tossiva e stava male.

Il 53enne è stato portato al policlinico Umberto I.

Per questo sono scattati gli accertamenti degli agenti che hanno ricostruito che l’uomo era già risultato contagiato dal Covid-19 e nonostante l’obbligo di quarantena si è messo in viaggio.

Ora la polizia ferroviaria sta ricostruendo tutti i suoi spostamenti.