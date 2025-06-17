Scala Vecchia ieri, Mezzaluna oggi: continua l’ondata di incendi a Paternò
PATERNO’ – Dopo l’incendio che nel pomeriggio di ieri ha interessato la zona di Scala Vecchia, arrivando fino a viale dell'Unità d'Italia e via Scala Vecchia, un nuovo rogo si è sviluppato oggi pomeriggio in via Feudo Stella nella zona conosciuta come “Mezzaluna”.
Il fuoco si è propagato rapidamente, favorito dal vento, nonostante le temperature non particolarmente elevate. Le fiamme hanno raggiunto un’area nei pressi di alcune abitazioni.
Dal luogo dell’incendio si è alzata una densa colonna di fumo nero, visibile da lontano. Questo tipo di fumo è compatibile con la combustione di materiali come i pneumatici, suggerendo che, oltre alla vegetazione, siano andati a fuoco anche rifiuti o copertoni.
Un ringraziamento a Francesco Guarnera per la segnalazione e per il materiale fotografico fornito.
Ulteriori aggiornamenti seguiranno in base all’evolversi della situazione.