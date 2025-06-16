Scala Vecchia in fiamme: fumo e odore di bruciato percepiti a notevole distanza

Paternò, 16 giugno 2025 – Un vasto incendio di sterpaglie, rovi e rifiuti si è sviluppato nel pomeriggio di oggi a Paternò, precisamente nella zona di Scala Vecchia, estendendosi rapidamente fino a co...

Paternò, 16 giugno 2025 – Un vasto incendio di sterpaglie, rovi e rifiuti si è sviluppato nel pomeriggio di oggi a Paternò, precisamente nella zona di Scala Vecchia, estendendosi rapidamente fino a coinvolgere il viale dell'Unità d'Italia e la via Scala Vecchia.

Le fiamme si sono propagate con preoccupante velocità, arrivando a minacciare alcune abitazioni non troppo distanti dall’area interessata.

Una densa colonna di fumo grigio-nero si è alzata nel cielo, accompagnata da un forte odore di bruciato che sta rendendo l’aria irrespirabile. Il fumo è visibile da diversi chilometri di distanza

Sul posto sono intervenute i Vigili del Fuoco per contenere il rogo ed evitare che raggiunga le abitazioni vicine. Non si registrano al momento feriti, ma la situazione resta difificle

. Ancora ignote le cause dell’innesco, ma si sospetta l’azione dolosa o la complicità delle alte temperature e del vento di oggi.

Seguono aggiornamenti.