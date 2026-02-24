Scala Vecchia verso il ripristino: la Commissione straordinaria chiede 110 mila euro al Genio Civile per i lavori

PATERNO’ – Arrivano novità per via Scala Vecchia (Salita delle Tre Case). La Commissione straordinaria ha infatti inserito l’arteria nella ricognizione del fabbisogno per il ripristino dei danni al patrimonio pubblico causati dall’evento calamitoso del Ciclone Harry, che ha colpito il territorio nelle giornate del 19, 20 e 21 gennaio.

La richiesta di finanziamento è stata inoltrata la scorsa settimana al Genio Civile e riguarda un intervento considerato prioritario alla luce delle criticità segnalate negli ultimi mesi lungo la salita, già oggetto di diversi articoli e segnalazioni per le condizioni del manto stradale.

Si tratta di un’opera significativa: per l’esecuzione è previsto un progetto dal valore complessivo di 110 mila euro. L’intervento dovrebbe consentire il ripristino strutturale della carreggiata e la messa in sicurezza del tratto, particolarmente delicato anche per i mezzi a due ruote

Adesso si attende l’iter tecnico-amministrativo e l’eventuale stanziamento delle somme necessarie per poter avviare concretamente i lavori.