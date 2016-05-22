Le scaloppine di pollo alla curcuma sono un semplicissimo secondo piatto e molto facile da realizzare. Un petto di pollo ricco di gusto con un tocco orientale!> 8 fettine di petto di pollo battute&...

> 8 fettine di petto di pollo battute

> farina q.b.

> sale aromatizzato alle erbe fini q.b.

> pepe nero quanto basta

>1/2 bicchiere di vino bianco secco

> 1 cucchiaio di Curcuma

> 30 gr di burro

Passare in un velo di farina le fettine di petto di pollo, eliminare la farina in eccesso e scaldare il burro in una padella.

Una volta sciolto passare le fettine nel burro fuso girandole almeno una volta.

Sfumare con il vino in cui si è sciolto il cucchiaino di curcuma e lasciato riposare almeno 10 minuti.

Lasciare evaporare bene e cuocere a fuoco dolce per 8 minuti.

Regolare di sale e macinare il pepe nappare il fondo di cottura e servire caldo con purè di patate o patate al forno.

Potete abbinare un buon vino, Erbaluce di Caluso doc freschissimo.

Buon appetito.