SCALOPPINE DI POLLO ALLA CURCUMA
Le scaloppine di pollo alla curcuma sono un semplicissimo secondo piatto e molto facile da realizzare. Un petto di pollo ricco di gusto con un tocco orientale!> 8 fettine di petto di pollo battute&...
Le scaloppine di pollo alla curcuma sono un semplicissimo secondo piatto e molto facile da realizzare. Un petto di pollo ricco di gusto con un tocco orientale!
> 8 fettine di petto di pollo battute
> farina q.b.
> sale aromatizzato alle erbe fini q.b.
> pepe nero quanto basta
>1/2 bicchiere di vino bianco secco
> 1 cucchiaio di Curcuma
> 30 gr di burro
Passare in un velo di farina le fettine di petto di pollo, eliminare la farina in eccesso e scaldare il burro in una padella.
Una volta sciolto passare le fettine nel burro fuso girandole almeno una volta.
Sfumare con il vino in cui si è sciolto il cucchiaino di curcuma e lasciato riposare almeno 10 minuti.
Lasciare evaporare bene e cuocere a fuoco dolce per 8 minuti.
Regolare di sale e macinare il pepe nappare il fondo di cottura e servire caldo con purè di patate o patate al forno.
Potete abbinare un buon vino, Erbaluce di Caluso doc freschissimo.
Buon appetito.