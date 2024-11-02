SCAPPA SENZA PAGARE E RUBA DALLA CASSAFORTE DEL B&B: 35ENNE DENUNCIATO A CATANIA

Era ospite di un bed and breakfast a Catania che ha lasciato in tutta fretta per non pagare il conto, portandosi via anche una cospicua somma di denaro.L’autore dei fatti, un 35enne di Giarre, è stato...

A cura di Redazione 02 novembre 2024 15:10

Condividi