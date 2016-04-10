Il modo più semplice per scaricare una canzone da YouTube
Le procedure elencate qui di seguito possono essere sfruttate per scaricare un proprio video caricato in precedenza su YouTube e del quale non si ha più il video d’origine oppure per scaricare video concessi in licenza Creative Commons, grazie alla quale gli autori consentono l’utilizzo dei video caricati secondo le direttive della licenza.
Il modo più semplice per fare questo trucco è stato pubblicato da vari portali di tecnologia, mostrando come, nel giro di un paio di passaggi, è possibile scaricare in pochi secondi.
L'unica cosa da fare è togliere il 'Ube', che è il collegamento al video
Facciamo un esempio con il nostro spot video
ecco il link: https://www.youtube.com/watch?v=UgisUoXMck8 CLICCA QUA
basta togliere "ube" : https://www.yout.com/watch?v=UgisUoXMck8 CLICCA QUA
ed il gioco è fatto :-)
Una volta che si entra in questo nuovo collegamento, l'unica cosa da fare è utilizzare l'opzione 'Record MP3' (per audio) oppure selezionare l'opzione 'Record MP4' (per i video).