95047

Il modo più semplice per scaricare una canzone da YouTube

Le procedure elencate qui di seguito possono essere sfruttate per scaricare un proprio video caricato in precedenza su YouTube e del quale non si ha più il video d’origine oppure per scaricare video c...

A cura di Redazione Redazione
10 aprile 2016 09:52
Il modo più semplice per scaricare una canzone da YouTube -
Oltre 95047
Condividi

Le procedure elencate qui di seguito possono essere sfruttate per scaricare un proprio video caricato in precedenza su YouTube e del quale non si ha più il video d’origine oppure per scaricare video concessi in licenza Creative Commons, grazie alla quale gli autori consentono l’utilizzo dei video caricati secondo le direttive della licenza.

 

Il modo più semplice per fare questo trucco è stato pubblicato da vari portali di tecnologia, mostrando come, nel giro di un paio di passaggi, è possibile scaricare in pochi secondi.

L'unica cosa da fare è togliere il 'Ube', che è il collegamento al video

Facciamo un esempio con il nostro spot video

ecco il link:  https://www.youtube.com/watch?v=UgisUoXMck8      CLICCA QUA

basta togliere "ube" : https://www.yout.com/watch?v=UgisUoXMck8    CLICCA QUA

ed il gioco è fatto :-)

Una volta che si entra in questo nuovo collegamento, l'unica cosa da fare è utilizzare l'opzione 'Record MP3' (per audio) oppure selezionare l'opzione 'Record MP4' (per i video).

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047