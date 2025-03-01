SCASSINA 40 AUTO A CASTELMOLA PER RUBARE I PASS DELLA SOSTA, LADRO BLOCCATO DAI RESIDENTI

Questa notte, i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestato un 22enne nordafricano, irregolare sul territorio nazionale, in quanto ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e resi...

Questa notte, i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestato un 22enne nordafricano, irregolare sul territorio nazionale, in quanto ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti si sono verificati a Castelmola, laddove un Carabiniere libero dal servizio aveva notato un individuo, in evidente stato di agitazione, che, con in mano un martello e senza apparente motivo, stava danneggiando i parabrezza e le portiere di alcune autovetture in sosta, asportando dall’interno i pass riservati per il parcheggio dei residenti, esposti sui cruscotti.

Il militare ha avvertito subito la Centrale Operativa che da lì a poco ha fatto convergere sul posto una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile che, unitamente al Carabiniere libero dal servizio, sono riusciti ad interrompere l’azione criminosa che aveva procurato il danneggiamento di ben 27 autovetture.

Nonostante la resistenza opposta dall’individuo, in forte stato di agitazione, i militari dell’Arma hanno bloccato e arrestato il 22enne per poi condurlo in caserma laddove, dagli accertamenti effettuati, risultava irregolare sul territorio italiano.

L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di Giardini Naxos a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il caso si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, l’indagato è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva"