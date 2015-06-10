Scasso con giallo: ignoti entrano negli uffici del centralino del Comune

E' accaduto la notte scorsa. Gli agenti di polizia municipale stanno visionando le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso

95047.it Cosa sono entrati a fare nel casotto che ospita il centralino del Comune di Paternò? Cosa sono entrati a fare i soliti ignoti di turno che però, alla fine, non hanno rubato nulla? Una azione “semplice” azione di vandalismo oppure mirata a qualcosa? Di certo, lì non c’è nulla di rilevante. Il fatto è accaduto la notte scorsa e già questa mattina si è provato a capirci qualcosa: per la cronaca gli uffici si trovano proprio dirimpetto al Palazzo Municipale dell’Ardizzone, a distanza di nemmeno cinque metri.

Nel frattempo, gli agenti di polizia municipale una volta appurato cos’era accaduto hanno cominciato a spulciare le telecamere a circuito chiuso che si trovano piazzate su tutta l’area: da lì potrebbero venir fuori le risposte agli interrogativi.