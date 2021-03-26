SCENDE DALL'AUTO PER DARE SOCCORSO E VIENE TRAVOLTO: MUORE 22 SULLA MESSINA PALERMO

Un giovane di 22 anni Riccardo Maestrale, di Milazzo, è morto in un incidente avvenuto dopo le 23 sull'autostrada A20, all'altezza del viadotto Tarantonio, poco prima di Villafranca Tirrena (Me) , in...

Un giovane di 22 anni Riccardo Maestrale, di Milazzo, è morto in un incidente avvenuto dopo le 23 sull'autostrada A20, all'altezza del viadotto Tarantonio, poco prima di Villafranca Tirrena (Me) , in direzione Palermo.

La vittima, militare dell'esercito in servizio a Cosenza, viaggiava su una Peugeot 208 con il fratello quando - accortosi di un grave tamponamento avvenuto in quell'istante pochi metri più avanti - ha deciso di fermarsi per prestare soccorso e aiutare gli occupanti delle altre vetture.

Fatale è stato l'arrivo di un altro mezzo una Ford EcoSport, che ha centrato Maestrale e il fratello, che è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.