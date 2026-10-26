MASCALI Scende dallo yacht di famiglia ubriaco e scatena il caos: denunciato 24enne russo

Il giovane, in evidente stato di ebbrezza, avrebbe disturbato i passanti sul lungomare Sant’Anna.

La presenza di un uomo ubriaco sul lungomare Sant’Anna di Mascali ha fatto scattare la segnalazione al 112, Numero Unico di Emergenza, e l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Giarre che, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, hanno denunciato un 24enne.

Al riguardo, i militari dell’Arma hanno raggiunto in mattinata il lungomare dove, poco dopo, hanno individuato un giovane in forte stato di alterazione psicofisica e alcolica.

Con il volto tumefatto e in evidente stato di ebbrezza alcolica, incapace di mantenere l’equilibrio e barcollante per strada, aveva peraltro disturbato i passanti mettendo in pericolo sé stesso e la circolazione veicolare.

Considerata la situazione, gli operanti hanno richiesto l’intervento del personale sanitario del 118, ma il giovane, al loro arrivo, ha manifestato un’immediata e violenta avversione alle cure mediche e insofferenza per la presenza delle Forze dell’Ordine.

Dalle informazioni acquisite nell’immediatezza è emerso che il giovane, poi identificato come un 24enne russo, era sceso dallo yacht di famiglia ormeggiato nel porticciolo e, dopo avere abusato di bevande alcoliche, aveva iniziato a vagare sul lungomare.

Il giovane, durante le operazioni di accompagnamento sulla barella, ha tenuto un comportamento molto aggressivo, dimenandosi con violenza e ostacolando l’operato sia del personale sanitario che dei Carabinieri.

Nella circostanza, con il supporto di un’altra auto medica sopraggiunta sul posto, il giovane è stato contenuto in sicurezza sull’ambulanza e trasportato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Giarre dove, peraltro, ha continuato a manifestare un comportamento violento e alterato che ha richiesto nuovamente l’intervento del personale addetto alla vigilanza e poi dei militari dell’Arma.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, per il 24enne è scattata quindi la denuncia all’Autorità Giudiziaria per “resistenza a pubblico ufficiale” e “lesioni personali a pubblico ufficiale”.