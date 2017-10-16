SCHIANTO ALL'ALBA, NELL'ALESSANDRINO, MORTO UN CATANESE DI 62ANNI

Come riporta il sito http www.alessandrianews.it è di due morti e un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto lungo la statale 35 dei Giovi, tra Cassano Spinola e Villalvernia.Per cause anc...

Come riporta il sito http www.alessandrianews.it è di due morti e un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto lungo la statale 35 dei Giovi, tra Cassano Spinola e Villalvernia.

Per cause ancora in via di accertamento, un'autovettura è uscita di strada: a bordo c'erano tre persone

Sono Giuseppe Fraterrigo (44 anni, residente a Serravalle Scrivia) e Andrea Ursino di (62 anni di Catania) le vittime dell'incidente di stamane. Il ferito è l'albanese Saimir Picari (35 anni, anch'egli domiciliato a Serravalle).

Da quanto si è potuto apprendere, l'auto sulla quale viaggiavano ha sbandato finendo in un campo in località Guacciorna, tra Villalvernia e Cassano, e si è cappottata uccidendo sul colpo Fraterrigo e Ursino.

