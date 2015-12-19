Schianto contro un muro: incidente a Schettino

Ferita la famiglia di tre persone che occupava la vettura

95047.it Incidente autonomo, questo pomeriggio poco dopo le ore 19, lungo la provinciale che da Paternò porta a contrada Schettino.

Una Ford Fiesta con a bordo una famiglia di tre persone ha centrato in pieno un muretto andando a schiantarsi: un impatto terribile con le tre persone che sono rimaste bloccate all’interno dell’auto. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a tagliare le lamiere dell’auto, liberando così la famiglia. Per loro è stato necessario il ricovero in ospedale: sul posto, tre ambulanze. Il conducente è stato trasportato al Garibaldi di Catania.