SCHIANTO IN GERMANIA: L'AUTO PRENDE FUOCO. DUE UOMINI MUOIONO CARBONIZZATI: C'È UN SICILIANO
A cura di Redazione
29 maggio 2022 22:00
C'è anche un siciliano di 30 anni, Michelangelo Adamo originario di Canicattì (insieme ad un pugliese di 45) tra le vittime di un grave incidente stradale avvenuto a Enzkreis, in Germania, nel Land del Baden-Württemberg.
L’auto con cui viaggiavano i due, una Mercedes Classe C , ha preso fuoco dopo un impatto contro un albero.
Sono in corso indagini da parte delle autorità tedesche per ricostruire la dinamica dell’incidente. La vittima pugliese è un uomo di 45 anni, Nicola Tarantino, originario di Tuturano (Brindisi).