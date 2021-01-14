SCHIANTO SULLA CATANIA-GELA: AUTO CAPOVOLTA FERITI

Grave incidente stradale nella serata di oggi, 14 Gennaio, sulla Strada Statale 417 la Catania Gela in territorio di Catania.Per motivi ancora tutti da accertare, intorno alle ore 19.30 due mezzi, un...

Grave incidente stradale nella serata di oggi, 14 Gennaio, sulla Strada Statale 417 la Catania Gela in territorio di Catania.

Per motivi ancora tutti da accertare, intorno alle ore 19.30 due mezzi, un camion ed una Nissan Terrano sono andare a scontrarsi una contro l’altra. L’impatto è stato violentissimo, tanto che il Nissan si è capovolto, terminando la sua corsa al di fuori dei limiti della carreggiata, tra le sterpaglie della campagna adiacente.

Sul posto è arrivata immediatamente una squadra dei Vigili del Fuoco: i pompieri hanno dovuto estrarre i feriti dal mezzo. Insieme a loro sono intervenuti anche tre ambulanze per prestare le prime cure ai feriti, che sarebbero tre in condizioni serie e trasportali in ospedale per le cure del caso.

Le Forze dell'Ordine, intanto, stanno effettuando tutti i rilievi del caso per stabilire l'esatta dinamica dello spaventoso incidente per poi accertarne eventuali responsabilità.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO